La chaine de supermarchés Lidl concrétisera dans les prochaines semaines trois projets de nouveaux magasins dans la région de Charleroi, a-t-elle indiqué mardi dans un communiqué. Ces projets représentent selon l'enseigne un investissement de 25 millions d'euros et la création de 32 emplois.

Parmi ces projets figurent le déménagement du magasin existant à Thuin, la transformation et l'agrandissement de celui situé à Luttre (Pont-à-Celles) et enfin l'ouverture d'un nouveau point de vente intégré à un projet mixte à Marcinelle (Charleroi).

Ce dernier projet donnera lieu au plus grand magasin Lidl (1.722 mètres carrés) de Belgique. Comprenant 18 appartements à l'étage, 134 places de parking et une borne de recharge rapide, il démontre, selon l'enseigne, une volonté d'intégrer les points de vente au tissu urbain existant.

