La Silicon Valley tremble comme le reste du monde. Le contexte économique n'épargne pas les grandes stars mondiales de l'internet.

A côté de Twitter et de son fantasque nouveau patron Elon Musk qui a coupé 50% de ses effectifs, l'ensemble des grands acteurs du web font grise mine. Facebook se sépare de 11.000 personnes, un record dans son histoire. Amazon, de son côté, pourrait virer 10.000 employés, d'après la presse anglo-saxonne, tandis que l'ensemble des autres grandes entreprises de la tech, refroidies par leur chute boursière et des perspectives économiques incertaines, annoncent geler les embauches (et pourraient ensuite annoncer des licenciements).

Mais ces annonces des grandes entreprises iconiques de l'innovation numérique ne seraient malheureusement que l'arbre qui cache la forêt. Les deuxième et troisième lignes d'entreprises numériques leur emboîtent déjà le pas. Stripe, entreprise de service de paiement en ligne, se sépare de 14% de ses effectifs et Lyft, clone d'Uber, de 13%. Toutes ces firmes ont beaucoup (trop? ) engagé ces derniers temps, misant sur l'engouement post-covid. Mais le contexte les rattrape et elles font marche arrière en espérant passer la tempête.

