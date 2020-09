Miracor est une medtech fondée à Vienne en 2008 par un chirurgien. Elle s'est relocalisée il y a deux ans à Awans pour bénéficier du climat wallon très favorable aux biotechs au sens large.

L'entreprise a mis au point un ingénieux système appelé Picso Impulse qui permet de réduire les problèmes d'insuffisance cardiaque chez les patients ayant subi un infarctus aigu. Picso permet de redistribuer la circulation sanguine et de limiter les dommages causés par l'infarctus. Les premières études sont très positives avec des dommages réduits d'un tiers. Miracor vient de lancer une étude randomisée qui fait intervenir un placebo et compte lancer d'autres études plus larges en 2022. Pour financer ces études et lancer la commercialisation, la société liégeoise qui emploie 22 personnes vient de boucler un tour de table à 24 millions d'euros.

