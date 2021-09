Le petit coin prend de la hauteur. Alors qu'ils sont sacralisés et parés de mille et une fonctions au Japon, les W.-C. sont les grands laissés-pour-compte du design de ce côté-ci du globe.

Hugo Volpei, jeune entrepreneur de 30 ans, dépasse les tabous et remédie à cette fatalité en lançant en 2018 sa propre marque baptisée, non sans humour, Trone. Sa devise? "Quand l'intime devient sublime." Son premier modèle, l'Icone01, commercialisé depuis trois ans, est doté d'un étonnant réservoir d'eau transparent de forme tubulaire. Plusieurs commerces et restaurants branchés, dont le food hall La Felicità à Paris, ont cédé à la tentation.

La gamme s'enrichit cet automne du Callipyge. Avec sa cuvette étagée en céramique sur trois niveaux, l'objet fait penser aux créations du mouvement italien Memphis des années 1980. La silhouette a été inspirée, dixit le fabricant, par les gradins des théâtres antiques. Le sanitaire est disponible en quatre teintes unies ou quatre coloris multicolores. Pour une envie pressante de design, il va falloir cependant patienter: les délais de livraison sont de quatre mois.

730 euros Prix de départ du W.-C. Callipyge fabriqué par la jeune marque Trone qui veut sublimer le design des sanitaires.

