Quand les passagers voyageront avec des masques en avion, le service à bord de boissons et/ou de repas ne sera pas facile. La question doit dès lors encore être discutée intensivement, selon Alexandre de Juniac, directeur général de l'Association internationale du transport aérien (Iata).

"On discutera de solutions à appliquer. Ne rien servir est une possibilité", a expliqué M. de Juniac. Sur des vols longs-courriers, l'exercice s'avère difficile et des repas préemballés pourraient être une solution pour éviter des contaminations. L'Iata appelle à un accord rapide sur les concepts de sécurité pour reprendre les opérations de vols. Des solutions pourraient émerger d'ici la fin du mois, selon son patron.

L'organisation préconise l'usage de masques à bord, des formulaires de santé et des prises de température. Son directeur général a par ailleurs critiqué les mesures prises par le Royaume-Uni qui visent à mettre en quarantaine durant 14 jours les passagers à l'arrivée. "Dans ces conditions, le retour aux voyages internationaux n'est pas possible", a-t-il prévenu.

