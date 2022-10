Depuis 2020 et la crise sanitaire, qu'il soit électrique ou pas, le vélo connait un succès grandissant. Malheureusement, ce succès va de pair avec un autre phénomène, celui des vols de vélos. Et les chiffres de ceux-ci sont loin d'en être anecdotiques comme le démontre une étude du courtier en assurances HelloSafe.

On dénombre ainsi quelques 75.743 vélos volés en 2021, alors que seulement 8% des Belges possèdent une assurance pour leur "deux roues" leur permettant d'être indemnisés en cas d'incident. En 2021, rien qu'au titre de la garantie "vol", les assureurs ont versé la somme de 8,7 millions d'euros, sur l'ensemble de la Belgique. Divisé par jour, le montant s'élève à près de 24.000 euros (23.891 euros précisément) par jour d'indemnisations suite à un vol.

Un fléau qui va grandissant

Selon HelloSafe, les vols de bicyclettes ont augmenté de plus de 5% entre 2020 et 2021 sur l'ensemble du territoire, passant de 70.406 à 75.743 vols.

C'est la Flandre qui enregistre la plus forte hausse des vols avec +10,3% entre 2020 et 2021, talonnée de près par la Wallonie (+10,2%). La région de Bruxelles-Capitale est la seule qui tire son épingle du jeu et qui affiche une diminution de 4,5% des vols de vélos entre 2020 et 2021.

Il faut dire que les vols de vélos avaient fortement diminué en 2020 (-19,9% de vols en 2020) si on compare cette année avec les chiffres datant des années avant la crise sanitaire : 2019 affichait 87.923 vols au compteur, et 89.674 pour 2018 tandis que le nombre de vols en 2017 passait la barre des 95.000 (95.214 vols). Selon les chiffres de HelloSafe, c'est l'année 2014 qui détient le triste record avec 101.374 vols. Comme récapitulatif, le courtier en assurance souligne qu'entre 2013 et 2022, on dénombre une moyenne de 90.465 vols par an en Belgique, soit environ 250 vols par jour.

Un fléau qui coûte cher aux assureurs

Comme on pouvait s'y attendre, ce sont les vélos électriques qui affolent les indemnisations, puisqu'ils représentent 92% de celles-ci, soit 8 millions d'euros en 2021.

