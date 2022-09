Chaque année, le Sofitel Brussels Europe, sis place Jourdan à Bruxelles, organise des Wine Days après les vacances d'été.

En 2022, il a décidé de les consacrer à quatre vigneronnes wallonnes: Vanessa Vaxelaire (Château de Bioul), Annie Hautier Demarbaix (Domaine du Chapitre), Anne Geldhof (Domaine de Glabais) et Carole Vandionant (Clos les Ramiers). Concrètement, du 16 septembre au 11 octobre, leurs différentes cuvées seront mises à l'honneur dans l'hôtel (présence les quatre mardis de 17h30 à 19h30) ainsi qu'aux tables de sa brasserie The 1040. A cette occasion, le chef montois Jean-Philippe Watteyne a concocté un menu spécifique, les plats se mariant avec les vins choisis (photo) et non l'inverse. Ce menu (proposé à 119 euros, mises en bouche, trois services et vins compris) sera servi lors d'une soirée unique le 16 septembre en présence du chef et des quatre vigneronnes. Ces dernières passeront entre les tables pour expliquer leur métier et leur production et répondre à toutes les questions. Pour l'avoir testé, ce menu est un très bon rapport qualité/prix où l'on retrouve un "Jean-Phi" au mieux de sa forme: terrine de volaille et ris de veau au sirop de Borgloon, filet de boeuf limousin, déclinaison de raisins et gratin de pommes de terre comme une tarte al d'jote et cheese-cake à la belge et spéculoos. L'assurance d'une bonne soirée.

En 2022, il a décidé de les consacrer à quatre vigneronnes wallonnes: Vanessa Vaxelaire (Château de Bioul), Annie Hautier Demarbaix (Domaine du Chapitre), Anne Geldhof (Domaine de Glabais) et Carole Vandionant (Clos les Ramiers). Concrètement, du 16 septembre au 11 octobre, leurs différentes cuvées seront mises à l'honneur dans l'hôtel (présence les quatre mardis de 17h30 à 19h30) ainsi qu'aux tables de sa brasserie The 1040. A cette occasion, le chef montois Jean-Philippe Watteyne a concocté un menu spécifique, les plats se mariant avec les vins choisis (photo) et non l'inverse. Ce menu (proposé à 119 euros, mises en bouche, trois services et vins compris) sera servi lors d'une soirée unique le 16 septembre en présence du chef et des quatre vigneronnes. Ces dernières passeront entre les tables pour expliquer leur métier et leur production et répondre à toutes les questions. Pour l'avoir testé, ce menu est un très bon rapport qualité/prix où l'on retrouve un "Jean-Phi" au mieux de sa forme: terrine de volaille et ris de veau au sirop de Borgloon, filet de boeuf limousin, déclinaison de raisins et gratin de pommes de terre comme une tarte al d'jote et cheese-cake à la belge et spéculoos. L'assurance d'une bonne soirée.