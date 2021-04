Les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne (UE) ont progressé de 3,2% au premier trimestre de l'année par rapport à la fin de l'année dernière, et de 87,3% en mars en comparaison avec le même mois l'année dernière, indique vendredi l'association européenne des constructeurs automobiles ACEA.

Au cours du premier trimestre de l'année 2021, la demande européenne de voitures neuves a atteint 2,6 millions d'unités au total, en progression malgré les fortes baisses enregistrées en janvier (-24%) et en février (-19,3%). Le mois de mars a réussi à compenser cette tendance négative avec 1.062.446 voitures neuves vendues dans l'UE, contre 567.253 un an auparavant à cause d'un marché perturbé par la crise sanitaire.

En mars, les progressions les plus fortes ont été observées en Italie (+497,2%), en France (+191,7%) et en Espagne (+128%). En Belgique, le marché a progressé de 56,1%.

