Les ventes en magasins de textiles, habillement et chaussures ont enregistré en juillet une baisse de 27,2% par rapport au même mois de l'année précédente. Dans le même temps, les transactions en ligne ont encore progressé, de 10,1%, ressort-il jeudi des chiffres de l'office statistique Statbel.

Les ventes dans les commerces de vêtements et chaussures avaient déjà baissé en juin, premier mois de réouverture complète après le confinement, de 12% par rapport au même mois de 2019. La situation a encore empiré en juillet, probablement en raison du report des soldes au mois d'août.

Les ventes totales dans le commerce de détail (hors carburants) étaient stables en juillet (+0,2%). En juin, elles avaient progressé de 7,4%.

L'office européen Eurostat a également publié jeudi des chiffres qui montrent, par comparaison avec le mois précédent, une légère baisse des ventes dans les magasins de la zone euro en juillet (-1,3%), après une forte reprise en mai et juin. La Belgique a connu sur cette base la plus forte diminution (-5,1%).

Les ventes dans les commerces de vêtements et chaussures avaient déjà baissé en juin, premier mois de réouverture complète après le confinement, de 12% par rapport au même mois de 2019. La situation a encore empiré en juillet, probablement en raison du report des soldes au mois d'août. Les ventes totales dans le commerce de détail (hors carburants) étaient stables en juillet (+0,2%). En juin, elles avaient progressé de 7,4%. L'office européen Eurostat a également publié jeudi des chiffres qui montrent, par comparaison avec le mois précédent, une légère baisse des ventes dans les magasins de la zone euro en juillet (-1,3%), après une forte reprise en mai et juin. La Belgique a connu sur cette base la plus forte diminution (-5,1%).