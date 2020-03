Wikipower, Afelio et Meurens Natural! C'est dans le cadre prestigieux du Circuit de Spa Francorchamps, à Stavelot, que Trends-Tendances a mis à l'honneur les Trends Gazelles nominées pour la Province de Liège.

Tout d'abord, l'accueil des convives par Elodie de Sélys, suivi d'un mot d'introduction prononcé par Nathalie Maillet, CEO du Circuit de Spa-Francorchamps. S'en est suivi un échange entre Amid Faljaoui, rédacteur en chef de Trends-Tendances et François Fornieri, CEO de Mithra Pharmaceuticals.

Elodie de Sélys a ensuite mené une interview avec Christophe Leclercq, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Liège Verviers Namur.

Enfin, la rédaction de Trends-Tendances a élu une entreprise par catégorie (petite, moyenne et grande entreprise) Ambassadrice des Trends Gazelles 2020 pour la Province de Liège:

- Gazelles Liège 2020 "Petites entreprises": Wikipower, le plein d'énergies!

- Gazelles Liège 2020 "Moyennes entreprises": Afelio, l'utilisateur au cent

- Gazelles Liège 2020 "Grandes entreprises": Meurens Natural, croissance bio

- Trois Gazelles épinglées Liège 2020 : Gravaubel, Capaul et Eteamsys

Cette soirée fut également l'occasion pour les partenaires, les invités de la CCILVN et les Gazelles nominées d'échanger leurs expériences respectives.

