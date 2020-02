Energreen, High Security et EASI! C'est au sein du flambant neuf Hotel Van der Valk à Nivelles que Trends-Tendances a mis à l'honneur les Trends Gazelles nominées pour le Brabant wallon.

Après l'accueil des convives, Monsieur René Branders, Président de la CCIBW, a donné une opinion éclairée sur l'entrepreneuriat brabançon et les défis de demain. S'en est suivi un échange entre Frédéric Brébant, journaliste Trends-Tendances, et Monsieur Olivier Simonis, Co-founder et CEO de la société Qualifio.

Enfin, la rédaction de Trends-Tendances a élu une entreprise par catégorie (petite, moyenne et grande entreprise) Ambassadrice des Trends Gazelles 2020 pour le Brabant wallon:

- Gazelles Brabant Wallon 2020 "Petites entreprises" - Energreen Solutions: plein soleil

- Gazelles Brabant Wallon 2020 "Moyennes entreprises" - High Security: Sécurité assurée

- Gazelles Brabant Wallon 2020 "Grandes entreprises" - EASI: Capital humain

Sans oublier les trois Gazelles épinglées : AUTOGRAPHE, EURO HEAT PIPES ET BIOSTORY

Cette soirée fut également l'occasion pour les partenaires, les invités de la CCIBW et les Gazelles nominées d'échanger leurs expériences respectives.

Après l'accueil des convives, Monsieur René Branders, Président de la CCIBW, a donné une opinion éclairée sur l'entrepreneuriat brabançon et les défis de demain. S'en est suivi un échange entre Frédéric Brébant, journaliste Trends-Tendances, et Monsieur Olivier Simonis, Co-founder et CEO de la société Qualifio.Enfin, la rédaction de Trends-Tendances a élu une entreprise par catégorie (petite, moyenne et grande entreprise) Ambassadrice des Trends Gazelles 2020 pour le Brabant wallon:- Gazelles Brabant Wallon 2020 "Petites entreprises" - Energreen Solutions: plein soleil- Gazelles Brabant Wallon 2020 "Moyennes entreprises" - High Security: Sécurité assurée- Gazelles Brabant Wallon 2020 "Grandes entreprises" - EASI: Capital humainSans oublier les trois Gazelles épinglées : AUTOGRAPHE, EURO HEAT PIPES ET BIOSTORYCette soirée fut également l'occasion pour les partenaires, les invités de la CCIBW et les Gazelles nominées d'échanger leurs expériences respectives.