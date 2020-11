Après le groupe Colruyt, c'est la chaîne de supermarchés Delhaize qui a décidé d'accorder un jour de congé supplémentaire à ses employés en 2021 pour les remercier de leurs performances exceptionnelles pendant la pandémie de coronavirus. "Le personnel pourra utiliser le jour de congé à sa guise", a indiqué mercredi le porte-parole Roel Dekelver.

Les travailleurs des supermarchés ont dû travailler pendant la pandémie afin de permettre aux Belges de se ravitailler en nourriture. Ils sont aussi dû appliquer des règles drastiques pour garantir la sécurité de leurs collègues et des clients. Plus tôt mercredi, le groupe Colruyt avait annoncé qu'il récompenserait ses employés en leur accordant un jour de congé supplémentaire le samedi 2 janvier 2021. La chaîne de magasins veut ainsi permettre au personnel des magasins de profiter d'un moment supplémentaire en famille. Suite à cette décision, plus de 500 magasins du groupe Colruyt resteront fermés ce jour-là.