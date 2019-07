Les "transféreurs", ces salariés qui instaurent le "zéro déchet" au bureau

On les appelle les " transféreurs ", ces collègues qui amènent leurs habitudes " zéro déchet " de la maison au travail. De plus en plus présents dans les bureaux, ils sont aujourd'hui les sujets d'une enquête sociologique.

© Getty Images/iStock

Les sociologues français Gaëatan Brisepierre et Anne Desrues ont mené une étude sur les "transféreurs", des individus qui apportent leurs habitudes écologiques de la maison sur leur lieu de travail. Ce profil est plutôt courant dans les bureaux, mais reste encore mal connu, car il n'est pas facilement repérable.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×