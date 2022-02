Les syndicats mèneront encore deux actions cette semaine en faveur des titres-services

Le front commun syndical mènera deux nouvelles actions cette semaine, mardi à Gand et vendredi à Bruxelles, alors qu'il réclame depuis plusieurs mois une meilleure rémunération et de meilleures conditions de travail pour les aide-ménagères et aide-ménagers du secteur des titres-services.