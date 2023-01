Le front commun syndical chez AG Insurance déposera un préavis de grève lundi en réaction au licenciement qu'il estime abusif de trois travailleurs du département Protection Juridique Providis, annonce-t-il vendredi.

Les syndicats déplorent "l'absence de volonté de dialogue social de la part de la direction et reprochent à l'entreprise son manque de mesures préventives appropriées".

Le département est en crise depuis deux ans: "21 des 105 gestionnaires sont tombés en burn-out, le turn-over a été très élevé et les services offerts à BNP Paribas Fortis, entre autres, ont été fortement affectés", détaillent les syndicats. Une analyse des risques psychosociaux a été organisée par le conseiller en prévention en octobre 2022, à la suite d'une plainte du personnel. "Le problème a été confirmé, puis finalement reconnu par la direction. Un plan d'action a été proposé par celle-ci en décembre 2022. Les 20 porte-parole du service désignés par leurs pairs l'ont jugé insuffisant. Peu de temps après, trois de ces porte-parole ont été licenciés pour des motifs fallacieux", contextualise le front commun.

Les raisons invoquées par la direction (le harcèlement, le dénigrement et la critique de nouveaux collègues en public depuis avril 2022) sont vivement contestées par les organisations syndicales, qui précisent qu'aucun avertissement n'a été donné préalablement. Elles affirment qu'il s'agit dès lors d'un règlement de compte.

Le front commun déposera un préavis de grève lundi et déploiera un plan d'action.

Les syndicats déplorent "l'absence de volonté de dialogue social de la part de la direction et reprochent à l'entreprise son manque de mesures préventives appropriées". Le département est en crise depuis deux ans: "21 des 105 gestionnaires sont tombés en burn-out, le turn-over a été très élevé et les services offerts à BNP Paribas Fortis, entre autres, ont été fortement affectés", détaillent les syndicats. Une analyse des risques psychosociaux a été organisée par le conseiller en prévention en octobre 2022, à la suite d'une plainte du personnel. "Le problème a été confirmé, puis finalement reconnu par la direction. Un plan d'action a été proposé par celle-ci en décembre 2022. Les 20 porte-parole du service désignés par leurs pairs l'ont jugé insuffisant. Peu de temps après, trois de ces porte-parole ont été licenciés pour des motifs fallacieux", contextualise le front commun.Les raisons invoquées par la direction (le harcèlement, le dénigrement et la critique de nouveaux collègues en public depuis avril 2022) sont vivement contestées par les organisations syndicales, qui précisent qu'aucun avertissement n'a été donné préalablement. Elles affirment qu'il s'agit dès lors d'un règlement de compte. Le front commun déposera un préavis de grève lundi et déploiera un plan d'action.