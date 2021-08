Lors d'une réunion, la direction a ensuite soumis diverses propositions aux syndicats. Elle veut notamment augmenter les effectifs de 20 équivalents temps plein. Mais selon les syndicats, cela n'est qu'une solution de secours pour les personnes qui décrochent.

Les syndicats des travailleurs de Brussels Airlines vont informer leur base, mercredi, sur les propositions de la direction émises mardi pour alléger la charge de travail du personnel de cabine. Selon le délégué Tim Roelandt (ACLVB), les propositions sont "insuffisantes". D'après lui, les syndicats ont également exhorté la direction à se réunir à nouveau dans les prochains jours, mais cela ne pourrait être fait que lundi prochain au plus tôt. "Nous allons examiner en interne si nous mènerons de nouvelles actions. Notre objectif n'est pas de nuire aux passagers", explique M. Roelandt. Lundi, les syndicats ont distribué des tracts aux passagers pour les sensibiliser à leur charge de travail. La direction a par la suite indiqué qu'elle reconnaissait le problème et qu'elle voulait chercher des solutions. Lors d'une réunion, la direction a ensuite soumis diverses propositions aux syndicats. Elle veut notamment augmenter les effectifs de 20 équivalents temps plein. Mais selon les syndicats, cela n'est qu'une solution de secours pour les personnes qui décrochent. D'autres propositions visant à rendre les combinaisons de vols les plus lourdes plus supportables pour le personnel n'ont aucun impact sur la majorité du personnel, selon le délégué. L'impact immédiat des propositions de la direction sur la charge de travail est donc trop faible, selon le syndicaliste.