Les supermarchés souffrent eux aussi financièrement de la crise actuelle, même si le fait que le Belge se rue dans les magasins peut donner l'impression du contraire, indique l'enseigne Albert Heijn.

Selon une porte-parole du distributeur, qui n'est pas présent à Bruxelles ni en Wallonie, les coûts supportés par les supermarchés sont en hausse en raison des mesures d'hygiène prises et d'un plus grand nombre de travailleurs en maladie.

La crise du Covid-19 a provoqué des tensions sociales dans plusieurs enseignes de la grande distribution, le personnel, sous pression, craignant pour sa santé et réclamant de meilleures conditions de travail.

