Les start-up du pays rencontrent des problèmes urgents de liquidités qui menacent leur existence, en raison de la crise du coronavirus et demandent dès lors un soutien du gouvernement fédéral et des Régions sous la forme d'une garantie d'Etat.

Un appel en ce sens a été lancé et est déjà soutenu par plus de 458 start-up. Ses initiateurs soulignent que la France et l'Allemagne ont pris des mesures pour soutenir leurs jeunes pousses et que les Pays-Bas "bougent dans la même direction."

"Ces dernières semaines, l'écosystème des start-up belges a démontré sa volonté de prendre ses responsabilités, en développant notamment de nombreuses solutions dans le domaine du Covid-19 (Bingli, DNAlytics, Robovision, Savics, Andaman7, UgenTec...) ou encore via la plateforme StartupsXCovid19, où plus de 150 start-up ont uni leurs forces", rappellent les initiateurs de l'appel.

Parmi ses signataires figurent des sociétés comme Skipr, Listminut, Poppy Mobility ou encore Immoweb.

Un appel en ce sens a été lancé et est déjà soutenu par plus de 458 start-up. Ses initiateurs soulignent que la France et l'Allemagne ont pris des mesures pour soutenir leurs jeunes pousses et que les Pays-Bas "bougent dans la même direction." "Ces dernières semaines, l'écosystème des start-up belges a démontré sa volonté de prendre ses responsabilités, en développant notamment de nombreuses solutions dans le domaine du Covid-19 (Bingli, DNAlytics, Robovision, Savics, Andaman7, UgenTec...) ou encore via la plateforme StartupsXCovid19, où plus de 150 start-up ont uni leurs forces", rappellent les initiateurs de l'appel. Parmi ses signataires figurent des sociétés comme Skipr, Listminut, Poppy Mobility ou encore Immoweb.