Critiqués pour leur lenteur, les groupes de biens de consommation comme PepsiCo ou Unilever utilisent les nouvelles technologies pour repousser leurs concurrents et relancer leur croissance.

La plupart des gourmets et des adeptes du bien-être ont probablement déjà essayé le kombucha, le jacquier et l'huile de chanvre. Jadis confidentiels, ces produits se sont généralisés ces dernières années. Mais pour être vraiment branché, il faudra bientôt siroter du lait de pois, prendre des suppléments au Gaba (ou acide gamma-aminobutyrique) et se tartiner le visage de bakuchiol, une molécule végétale utilisée en médecine ayurvédique.

...