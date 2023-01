Les commerçants commenceront la saison des soldes d'hiver avec des attentes modérées. Cette période des "bonnes affaires" commencera avec des rabais à partir de 30 %, selon Mode Unie, la fédération des détaillants de mode indépendants et des organisations Unizo et NSZ.

Une enquête, menée par NSZ, montre que plus de 80 % des détaillants commenceront avec une remise de 30 %. Mais 20 % d'entre eux attaqueront directement avec des remises de 50%. Selon le syndicat, cela s'explique par le fait que la majorité des commerçants ont encore beaucoup de stocks à disposition.

Bien que les ventes de fin d'année aient, en partie, compensé le mauvais début de cette saison, les commerçants indépendants prévoient des soldes hivernales modérées. Environ 65 % d'entre eux s'attendent à vendre autant ou mieux qu'en janvier 2022, période où le secteur de la mode était "modérément satisfait" du mois de soldes. Quelque 35 % d'entre eux adoptent une approche plus attentiste et s'attendent à une baisse des ventes, selon Mode Unie.

L'enquête de NSZ montre également un certain pessimisme chez les commerçants. Par exemple, un commerçant sur cinq dit craindre une baisse des ventes d'au moins 20 % par rapport aux soldes d'hiver de l'année dernière. L'association d'entreprises indique que la principale responsable de ce pessimisme est la crise énergétique. Neuf commerçants sur dix constatent une différence de comportement de leurs clients. Par exemple, ils se rendent moins souvent dans le magasin lui-même "et cela a clairement des conséquences". Néanmoins, "il ne faut certainement pas non plus sous-estimer l'influence des achats en ligne, qui sont toujours en hausse."

Les soldes d'hiver auront lieu du mardi 3 janvier au mardi 31 janvier.

