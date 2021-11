Le géant chinois du commerce en ligne Alibaba a annoncé vendredi un nouveau record pour son opération annuelle de soldes de la "Fête des célibataires", avec 74 milliards d'euros dépensés.

La "Fête des célibataires" donne lieu chaque année en Chine à une ruée des consommateurs sur leurs smartphones pour commander des millions de produits à prix réduit (habillement, alimentation, informatique...).

Mais Alibaba, dans le collimateur des régulateurs depuis plusieurs mois car accusé d'avoir des pratiques commerciales déloyales et d'entretenir un consumérisme malsain, a contrairement à ses habitudes minimisé l'importance de son nouveau record.

"Le montant des ventes n'est plus le seul indicateur de réussite", a indiqué Alibaba dans un communiqué.

La "Fête des célibataires" est présentée comme la plus grosse opération de soldes au monde, devant le "Black Friday" américain.

Le montant des ventes de l'édition 2021 pour Alibaba, à 540,3 milliards de yuans (74 milliards d'euros) est supérieur d'environ 8,5% à celui de l'an passé.

Le groupe basé à Hangzhou (est de la Chine) organise d'ordinaire une grande opération médiatique, où un écran géant égrène en temps réel le montant des transactions effectuées sur ses plateformes.

Mais Alibaba fait profil bas depuis l'an passé et des critiques de son fondateur Jack Ma à l'égard des régulateurs, qu'il accusait d'entraver le développement de son entreprise.

Les autorités avaient imposé l'arrêt d'une gigantesque introduction en Bourse (34 milliards d'euros), d'Ant Group, le bras financier de l'entreprise, sur fond d'inquiétude quant aux risques systémiques qu'une telle opération ferait peser sur le système financier.

Alibaba s'était ensuite vu infliger une amende de 2,3 milliards d'euros pour abus de position dominante.

La plateforme était accusée d'interdire aux commerçants de vendre leurs produits sur des plateformes concurrentes ou d'utiliser des algorithmes pour bombarder les consommateurs de recommandations d'achats.

"Aux débuts (de la Fête des célibataires), nous étions focalisés sur la croissance, de la même manière que des parents se focalisent sur la taille et la force de leur enfant", a métaphorisé Chris Tung, le directeur général du marketing du groupe.

"Mais quand leur enfant devient un adolescent, les parents s'attachent à développer son sens des responsabilités, le rôle qu'il ou elle joue dans la société. C'est ce que nous faisons actuellement", a-t-il souligné, semblant reprendre à son compte le message gouvernemental.

Le principal concurrent d'Alibaba, JD.com, a lui annoncé des ventes à hauteur de 271 milliards de yuans (37 milliards d'euros) -- une forte hausse d'environ 28% sur un an.

Les deux plateformes rivales disent avoir enregistré des ventes particulièrement importantes pour certains articles: électroménager, appareils électroniques, produits pour animaux de compagnie ou encore cosmétiques.

