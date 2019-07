Les entreprises belges collaborent moins à une solution amiable que les autres sociétés européennes lorsque les consommateurs rencontrent un problème transfrontalier, ressort-il d'une analyse menée par la section belge du Centre Européen des Consommateurs (CEC).

Sur les 11.276 plaintes reçues en 2018 - dont la majorité concerne des voyages en avion (annulations, retards...) et des abonnements payants non sollicités -, 55% des réclamations formulées contre des entreprises non belges se soldent par une solution amiable, contre seulement 45% contre des sociétés belges.

Le réseau des Centres Européens des Consommateurs cherche des solutions amiables dans le cadre de litiges opposant un consommateur et un professionnel basés dans des pays européens différents.

"Ces chiffres démontrent qu'il existe encore une grande marge de progression. Les commerçants, particulièrement les petites entreprises et les garagistes, répondent en effet encore trop peu souvent à nos sollicitations", souligne le CEC Belgique.