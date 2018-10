Les six enjeux auxquels sera confronté le prochain patron de l'aéroport de Charleroi

Nul ne sait encore qui succédera à Jean-Jacques Cloquet. Le conseil d'administration de Brussels South Charleroi Airport (BSCA) s'y attelle. Un chasseur de têtes devrait être désigné. Mais il est clair que la fonction sera complexe et lourde. S'il a obtenu de bon résultats en termes de croissance du nombre de passagers et sur le plan social, Jean-Jacques Cloquet a été confronté à des blocages et des impasses qui seront, à partir de janvier, ceux de son successeur. Sans parler de changements structurels à venir... En fait, le futur patron de BSCA va devoir relever six grands défis.

...