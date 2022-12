Avec ses sirops qui affichent un petit grizzly joyeux à lunettes, le Wallon Elliott Charlier propose une alternative locale et qualitative aux monstres du marché appelés Monin ou Teisseire.

Après une petite dizaine d'années passées dans la gestion de la production pharmaceutique, entre autres chez GSK, Elliott Charlier, bio-ingénieur, a décidé de changer de vie. Il a mis à profit la naissance de sa fille en juillet 2021 pour prendre un congé parental et affiner un projet né d'une formation en herboristerie. "Suite à cette formation, j'ai commencé à produire, pour mon usage personnel, des sirops à vocation thérapeutique. Notamment à la lavande. Mon épouse les trouvait tellement bons qu'elle m'a convaincu de creuser cette piste. A regarder les rayons des supermarchés belges, il faut constater qu'on n'y vend que des sirops made in France. La plupart du temps des marques Teisseire ou Monin. J'étais convaincu qu'il y avait la place pour un produit artisanal, bio et wallon." Lors de son congé parental suivi d'un mois de congé sans solde, Elliott Charlier décide alors, avec l'aide de l'incubateur d'entreprises Charleroi Entreprendre, de sonder le marché, d'affiner son projet et produire un business plan qui tienne la route. Au 1er janvier de cette année, Grizzly Bob Manufacturing est portée sur les fonts baptismaux, et les premiers sirops Grizzly Bob's sortent de production en avril."Je produis moi-même puisque ce sont mes compétences et ma plus-value, poursuit Elliott Charlier. Je suis installé dans le zoning de Seneffe dans la même rue que les Tartes de Françoise. Tout est bio. Mais pas encore 100% belge. Pour le sucre qui, hors eau, constitue 80% du poids de mes matières premières, il est impossible d'en trouver en Belgique. Tirlemont, par exemple, ne produit pas de version bio. Je me le procure donc à la frontière allemande. Les plantes et fruits viennent de Belgique et de France." La start-up produit évidemment des sirops à la grenadine et à la menthe. Mais aussi des choses plus originales comme lavande- citron ou gingembre-citron. Depuis cet automne, afin de lutter contre l'effet saisonnier, elle propose aussi des sirops destinés aux boissons chaudes: vanille, noisette, caramel, etc. Elliott Charlier ne vend pas aux particuliers mais uniquement à des grossistes, Delibio et La Belge pour l'instant, qui alimentent le circuit des épiceries fines, des magasins de vrac, des enseignes bios et des supérettes de quartier. "Je suis surtout présent en Wallonie et un peu à Bruxelles. L'objectif pour l'an prochain est d'accentuer la présence à Bruxelles et d'attaquer le marché flamand. Je n'ai pas un produit pour les grandes surfaces même si j'ai eu des demandes. Delibio m'a proposé de démarcher Bio-Planet. On verra. J'aimerais aussi trouver une solution pour consigner mes bouteilles mais le petit stop-gouttes pose un problème technique." Au bout d'un an, les affaires marchent plutôt bien puisque l'entreprise a écoulé 16.000 bouteilles de 50 cl, soit le double de l'objectif initial. Et c'est sans compter les contenants en vrac (3 l) mis sur le marché il y a peu. Le tout pour un investissement, sur fonds propres, de 37.000 euros ainsi qu'un financement participatif de 9.420 euros récolté sur la plateforme Miimosa. Au fait, Grizzly Bob est un petit personnage de BD qu'Elliott Charlier avait créé étant ado...