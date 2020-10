Les services d'Actiris, l'office bruxellois de l'emploi, repassent au 100% digital, dès le 3 novembre, en raison de l'évolution de la situation sanitaire et des mesures prises par le gouvernement fédéral et le gouvernement bruxellois.

A partir du 3 novembre, les entretiens physiques ne seront plus assurés, et ce jusqu'au 20 novembre prochain. L'ensemble de nos services seront dès lors accessibles de manière digitale, notamment au moyen d'entretiens à distance via vidéo-conférences, précise Actiris, jeudi, dans un communiqué.

Toutefois, trois agences Actiris (Bruxelles, Ixelles et Saint-Josse) resteront accessibles uniquement sur rendez-vous et de manière limitée afin de garantir un service physique minimum aux chercheurs d'emploi les plus fragiles (par exemple, les chercheurs d'emploi ne disposant pas d'une connexion internet, ou avec lesquels Actiris ne peut pas communiquer ni en français, ni en néerlandais).

Le Contact Center reste également accessible et est renforcé via le 0800/35.123 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Les chercheurs d'emploi peuvent aussi parcourir les offres disponibles via le site www.actiris.brussels.

A partir du 3 novembre, les entretiens physiques ne seront plus assurés, et ce jusqu'au 20 novembre prochain. L'ensemble de nos services seront dès lors accessibles de manière digitale, notamment au moyen d'entretiens à distance via vidéo-conférences, précise Actiris, jeudi, dans un communiqué. Toutefois, trois agences Actiris (Bruxelles, Ixelles et Saint-Josse) resteront accessibles uniquement sur rendez-vous et de manière limitée afin de garantir un service physique minimum aux chercheurs d'emploi les plus fragiles (par exemple, les chercheurs d'emploi ne disposant pas d'une connexion internet, ou avec lesquels Actiris ne peut pas communiquer ni en français, ni en néerlandais). Le Contact Center reste également accessible et est renforcé via le 0800/35.123 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Les chercheurs d'emploi peuvent aussi parcourir les offres disponibles via le site www.actiris.brussels.