Pavel Ageychenko, fondateur de l'agence BaikalNature, est l'un de ces Russes qui osent exprimer publiquement leur désapprobation face à la politique de Vladimir Poutine. Voici son appel.

Certains amateurs de voyages nature dans les grandes étendues russes ont eu la surprise de recevoir un message d'une agence russe, BaikalNature, qui refuse l'invasion de l'Ukraine, "c'est une honte qui sera avec nous pour toujours", écrit Pavel Ageychenko, le fondateur de cette agence.

...

Certains amateurs de voyages nature dans les grandes étendues russes ont eu la surprise de recevoir un message d'une agence russe, BaikalNature, qui refuse l'invasion de l'Ukraine, "c'est une honte qui sera avec nous pour toujours", écrit Pavel Ageychenko, le fondateur de cette agence.Voici le message, in extenso :Cher voyageur, Vous me connaissez peut être, je suis Pavel Ageychenko, le fondateur de BaikalNature (https://www.baikalnature.fr/), l'agence que j'ai créée en 2007. Depuis on a traversé tes temps différents : des hausses et des crises économiques, la pandémie... Depuis toujours BaikalNature, en mon nom, a toujours été apolitique dans sa communication. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui - nous ne pouvons plus garder le silence, nous sommes obligé d'exprimer notre position !Aujourd'hui notre président à annoncé le début de "l'opération spéciale en Ukraine". Mais tout le monde sait que c'est simplement la guerre. Oui, la vraie guerre au milieu de l'Europe, en XXI siècle.Dès ce matin des choses terribles se passent en Ukraine. L'armée russe bombarde plusieurs cibles simultanément. Il y a déjà des morts. On essaye de nous faire croire que le cible est juste "l'infrastructure militaire", mais malheureusement il n'existe pas d'arme qui n'entraînerait pas la mort des gens. Le régime n'a pas pu atteindre ses buts de manière diplomatique, civilisée, il prend par la force.Tout le monde en Russie ne veut pas cette guerre, et sont conscients des conséquences qui vont plonger encore notre pays dans une crise sans précédent : ruiner les businesses, appauvrir les gens, etc etc... Mais le régime n'a jamais été intéressé par les habitants de son pays, ils sont une caste supérieure.Nous sommes conscient que nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas influencer grand-chose. Mais nous sommes obligés d'exprimer clairement que ce n'est pas notre guerre et que nous ne la soutenons pas. L'invasion de l'Ukraine a commencé au nom des citoyens russes, mais contre notre volonté. Pour nous, c'est une honte qui sera avec nous pour toujours.Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, j'ai toujours été méfiant de cette "réussite", comme on nous a toujours présenté cette opération. BaikalNature est peut être le seul réceptif qui n'a jamais proposé la Crimée en son catalogue, pas un seul voyage organisé là bas, et moi même j'y ai jamais mis mes pieds. C'est une belle région, exactement ce que nous recherchons pour nos escapades nature. La majorité des habitant y sont vraiment pro russes et contents de devenir russes. Mais la façon dont ça a été fait, le nombre de mensonges et corruption, nous ont ont poussés de nous tenir loin de cette péninsule.Au nom de BaikalNature j'exprime le support à notre peuple frère, aux Ukrainiens ! J'espère de tout mon coeur que la raison des forts de ce monde prendra le dessus et nous n'allons pas sombrer dans une guerre sans fin.Amicalement,Pavel Ageychenko