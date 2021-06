Il s'agit principalement de travailleurs qui ont démissionné ou qui ont quitté leur poste d'un commun accord avec l'employeur.

Près d'un quart en plus (+22,7%) de contrats de travail à durée indéterminée ont été rompus au cours du premier semestre 2021 par rapport au premier semestre 2020, ressort-il des données du fournisseur de services RH Acerta. Il s'agit principalement de travailleurs qui ont démissionné ou qui ont quitté leur poste d'un commun accord avec l'employeur.

Selon les données d'Acerta, 31% des contrats ont été rompus à l'initiative des travailleurs et 34% d'un commun accord. Les licenciements concernent 19% des départs. "La mobilité professionnelle est de retour et les travailleurs sont convaincus de pouvoir trouver ailleurs un emploi au moins équivalent", analyse Amandine Boseret, juriste chez Acerta. Le premier semestre 2021 a aussi vu augmenter le nombre de nouveaux contrats à durée indéterminée: +11,8% par rapport à la même période de l'an dernier. Pour Acerta, cette hausse est liée aux travailleurs qui changent d'emploi. Par rapport au premier semestre 2019, les nouveaux contrats sont toutefois en baisse de -6,1%.

Près d'un quart en plus (+22,7%) de contrats de travail à durée indéterminée ont été rompus au cours du premier semestre 2021 par rapport au premier semestre 2020, ressort-il des données du fournisseur de services RH Acerta. Il s'agit principalement de travailleurs qui ont démissionné ou qui ont quitté leur poste d'un commun accord avec l'employeur. Selon les données d'Acerta, 31% des contrats ont été rompus à l'initiative des travailleurs et 34% d'un commun accord. Les licenciements concernent 19% des départs. "La mobilité professionnelle est de retour et les travailleurs sont convaincus de pouvoir trouver ailleurs un emploi au moins équivalent", analyse Amandine Boseret, juriste chez Acerta. Le premier semestre 2021 a aussi vu augmenter le nombre de nouveaux contrats à durée indéterminée: +11,8% par rapport à la même période de l'an dernier. Pour Acerta, cette hausse est liée aux travailleurs qui changent d'emploi. Par rapport au premier semestre 2019, les nouveaux contrats sont toutefois en baisse de -6,1%.