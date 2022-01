Les restrictions sanitaires moins lourdes ont fait bondir les appels à Touring

Au cours des deux dernières semaines, Touring a enregistré un nombre d'appels et d'interventions en forte hausse par rapport à la même période un an plus tôt, ce qui s'explique par les restrictions moins nombreuses liées à la crise sanitaire.

Le nombre d'interventions techniques pour pannes et accidents a augmenté, ce qui peut s'expliquer par le fait que de nombreux voyageurs ont opté pour des déplacements en voiture.