Les cantines d'entreprises vivent des temps difficiles depuis le début de la crise du Covid, qui a vu les besoins changer et le télétravail connaître un essor sans précédent, rapporte mardi le journal Het Nieuwsblad, sur base de chiffres de Foodservice Alliance.

Selon cette dernière, la Belgique compte 2.150 restaurants d'entreprises. Ceux-ci ont totalisé l'an dernier 276 millions de visites alors qu'en 2019, ils en enregistraient encore quelque 308 millions. Mais cette diminution n'est pas linéaire: il existe de grandes différences entre les usines, moins propices au télétravail, et les bureaux, où la chute de fréquentation est réelle, constate Dirk Van den Steen, de la société ISS Belgique.

Il y a également des changements dans les heures d'ouvertures et une augmentation de la restauration sans personnel, via par exemple des frigos dits "intelligents" proposant des plats préparés, constate-t-on.

