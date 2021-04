Les nouvelles Renault seront bridées à 180 kilomètres/heure pour éviter les accidents, a annoncé vendredi le directeur général du constructeur français, Luca de Meo.

Pour "agir" sur la vitesse, qui "représente plus d'un tiers des causes d'accidents mortels", elle "sera plafonnée selon les véhicules et ne dépassera pas les 180km/h, quel que soit le modèle de Renault ou de Dacia", a indiqué M. De Meo.

Renault suivra ainsi l'exemple de Volvo, qui a imposé cette limite en 2020.

Le directeur de Renault, qui présentait sa "feuille de route" sociale et environnementale aux actionnaires du groupe, n'a pas précisé si la règle des 180 km/h serait appliquée à la marque sportive du groupe, Alpine.

La nouvelle Mégane électrique en tout cas, dont le lancement est prévu pour 2022, "proposera un régulateur de vitesse réglé par défaut: sa vitesse sera plafonnée à 160 kilomètres/heure", a précisé Luca de Meo.

Plus largement, "nos véhicules seront équipés d'un régulateur automatique réglé par défaut qui s'ajustera à la vitesse autorisée, selon les panneaux et les données de géolocalisation", a souligné le directeur de Renault. Le régulateur, appelé "Safety coach", tiendra aussi compte des virages dangereux et des ronds-points.

Le constructeur a également avancé de dix ans son objectif de neutralité carbone en Europe, à 2040, tout en visant 2050 au niveau mondial.

En comptant sur des ventes composées à 90% d'électriques et hybrides d'ici 2030, le constructeur va classer ses fournisseurs selon leurs émissions de CO2, réduire l'empreinte de ses usines, et "tracer la voie vers une batterie décarbonée", selon M. De Meo.

Le "Safety coach" pourra aussi "prendre le relai" du conducteur en se basant sur les données du véhicule, croisées avec la météo ou la mesure de l'attention du conducteur.

"Si les capteurs détectent que les mains ne sont plus sur le volant, le véhicule se mettra automatiquement en sécurité", a souligné M. De Meo. Le "Safety coach" sera progressivement déployé sur les véhicules du groupe.

Un "rescue code" (code de sauvetage) qui permet aux secours de connaître la structure du véhicule en cas d'urgence, et un "accès pompier" à la batterie du véhicule, permettant de la noyer au plus vite en cas d'incendie, seront étendus à toute la gamme en Europe dès 2022.

