La Raffinerie tirlemontoise aura récolté près de 3,5 millions de tonnes de betteraves d'ici mi-janvier, un rendement supérieur à l'année précédente, indique l'entreprise vendredi. Pas moins de 2,5 millions de tonnes ont déjà été collectées dans les usines de Tirlemont, Wanze et Longchamps depuis le début des récoltes fin septembre.

Les rendements devraient logiquement être supérieurs aux 3,3 millions de tonnes de betteraves sucrières récoltées l'an dernier. Le taux de sucre des betteraves devrait aussi être 5% plus élevé. "Le taux de sucre est inférieur à ce que nous espérions", explique toutefois Erwin Boonen, directeur des matières premières au sein de la Raffinerie tirlemontoise. "Mais nous sommes globalement très satisfaits de cette récolte." Les récoltes de 2022 représenteront une production de sucre estimée à 630.000 tonnes.

Les conditions météorologiques sèches et ensoleillées de cet été ont contribué à l'amélioration des récoltes. La betterave est une plante à racines profondes qui résiste bien à une sécheresse limitée.

Le secteur betteravier a lancé ce week-end le plan (B)etterave pour s'attaquer aux problèmes structurels dans ce secteur. Depuis 2017, environ 1.000 agriculteurs ont arrêté de cultiver des betteraves. Ils sont 6.500 à être actifs dans cette culture actuellement.

Par ailleurs, la Raffinerie tirlemontoise utilisera pour la première fois sa nouvelle tour de diffusion, une sorte de grand réservoir servant à extraire le sucre de la betterave sucrière après lavage et découpage de celle-ci, en 2023. Par conséquent, ce sont près de 6.000 tonnes de CO2 et 150.000 mètres cubes d'eau en moins qui seront utilisés chaque année dans le processus de production du sucre.

