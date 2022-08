Depuis que j'ai rejoint Google, il y a onze ans, j'ai traversé diverses périodes alarmantes à l'échelle mondiale, notamment les dérèglements climatiques devenant de plus en plus importants et une pandémie mondiale.

À chacun de ces événements correspondait son lot d'incertitudes et, à maintes reprises, nous avons constaté un grand nombre de personnes posant des questions sur notre moteur de recherche dans le but de trouver des solutions et de se rassurer.

Encore aujourd'hui, nous observons plusieurs tendances de recherches des internautes qui témoignent d'un sentiment de trouble. Heureusement, la technologie a fortement évolué ces dernières années pour devenir de plus en plus fiable et accessible. En 2007, seuls 20 % de la population mondiale avait accès à Internet, contre 60 % aujourd'hui, et 95 % en Europe.

Bien que la technologie ne puisse résoudre toutes les préoccupations, elle peut néanmoins fournir une aide précieuse. Voici les principales recherches liées aux incertitudes des internautes belges, et comment la technologie, et les entreprises, pourraient et devraient agir.

1. Comprendre la situation économique et épargner davantage

Nous sommes aujourd'hui confrontés à "des perspectives économiques mondiales incertaines". Par ailleurs, les recherches récentes effectuées sur notre moteur de recherche démontrent une volonté de mieux comprendre la conjoncture actuelle et de savoir comment gérer la situation. Les recherches sur le thème de l'argent ont notamment atteint un pic durant l'été 2022 en Belgique. Cette année, la recherche "comment économiser davantage" a quasiment quadruplé (en hausse de 360 %). En 2022, la recherche "comment économiser sur le gaz" a aussi augmenté de plus de 3 000 % dans notre pays, tandis que les recherches liées aux économies d'énergie ont progressé de 150 % également.

2. Toujours beaucoup d'inquiétudes sur la pandémie et le climat

Avec le retour à la quasi normale, les préoccupations à propos de la pandémie semblent s'être dissipées. Le plus gros pic mondial de recherches à propos du coronavirus avait été enregistré en mars 2020. Pourtant, la crise sanitaire est loin d'avoir totalement quitté nos esprits. Sur Google, les recherches liées à la crise sanitaire ont d'ailleurs évolué en fonction des différentes phases de la pandémie.

Rien que le mois dernier, la question "combien de temps le coronavirus est-il contagieux ?" a augmenté de 400 % dans les recherches en Belgique. "combien de temps dure le coronavirus ?" a plus que doublé sur la même période. Des symptômes aux vaccins, il est donc essentiel pour nous de continuer à fournir des informations précises et mises à jour pendant que la population s'efforce de reprendre sa vie normale.

Les incertitudes à propos de la crise climatique font également partie des préoccupations actuelles. Les recherches sur le sujet ont triplé depuis l'année dernière en Belgique. Les internautes désirent réduire leur propre empreinte carbone et comptent notamment sur les entreprises pour les aider à y parvenir. De même, il existe de fortes appréhensions en ce qui concerne le "greenwashing" : les recherches pour ce terme ont doublé sur Google en Belgique depuis 2020.

En outre, les entreprises ont la responsabilité d'une part d'aider leurs clients à changer, soit via de petits efforts ou plus significativement, tout en réduisant elles-même leurs empreinte carbone.Notre ambition majeure est de créer des technologies pour permettre à ces institutions d'atteindre ces objectifs. Dans cette optique, nous souhaitons apporter un soutien en durabilité à un milliard de personnes d'ici à la fin de l'année. Nous améliorons continuellement nos produits les plus populaires, afin de stimuler davantage les choix en faveur de l'écologie. Une nouvelle fonctionnalité éco-responsable sera d'ailleurs très prochainement disponible en Belgique sur notre plateforme de navigation Maps. Les utilisateurs pourront ainsi réduire leurs factures de carburant et leurs émissions de carbone. Grâce à cet outil, nous estimons pouvoir économiser jusqu'à 1 million de tonnes de CO2 par an.

3. La cybersécurité et la vie privée comme priorité majeure

Le nombre de personnes faisant appel quotidiennement à Internet ne cesse d'augmenter. Par la même occasion, les recherches portées sur la cybersécurité et la vie privée sont également en croissance. En Belgique, les recherches pour "comment reconnaître le phishing" ont triplé au cours des dix dernières années, tandis que "phishing melden" ("signaler le phishing") a augmenté de plus de 2 000 % sur la même période.

Nos compatriotes veulent se tourner davantage vers les technologies, à condition d'être certains que leurs informations personnelles sont protégées. Dans ce but, nous avons créé une majorité des premiers outils de gestion des données sur Internet, tels que Privacy Checkup, un outil central permettant de revoir vos principaux paramètres de confidentialité, et Takeout, qui vous permet de télécharger ou de supprimer vos données Google. Nous collaborons également avec divers acteurs du secteur ainsi que les autorités de réglementation afin d'apporter des changements à tous les niveaux ; en priorisant toujours la confidentialité et la sécurité des utilisateurs.

Toutes ces activités sur notre moteur de recherche attestent des incertitudes avérées des internautes vis-à-vis de l'avenir. Néanmoins, peu importe ce que nous réserve le futur, je suis certain que la technologie fera partie intégrante de la solution. Chez Google, notre mission est d'organiser ainsi que de donner accès à tous et à toutes aux informations mondiales nécessaires. Cela n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui : nous sommes là pour vous aider.

