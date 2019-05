D'après une étude américaine, les recettes annexes des compagnies aériennes ont quadruplé depuis 2010. Les bagages y occupent une place de choix très rentable.

Vous l'avez assurément remarqué, rares sont désormais les tickets d'avion dont le tarif de base inclut le transport gratuit des bagages. Singulièrement en Europe où la concurrence féroce des low cost genre Ryanair et easyJet a poussé les compagnies traditionnelles dans une guerre des prix qui les a incitées à sortir un certain nombre de prestations du prix du billet, et don...