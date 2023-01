Le poids moyen des nouvelles voitures a augmenté de 10% lors des trois dernières années, ressort-il d'une étude publiée par le consortium EnergyVille, composé de la KU Leuven (KUL), de l'Institut flamand pour la recherche technologique (VITO), de l'Institut de micro-électronique et composants (imec) et de l'UHasselt.

Ces résultats ont été publiés en marge du Salon de l'auto de Bruxelles (14-22 janvier) et à l'occasion du 20e anniversaire de l'Ecoscore, moyen permettant de calculer le respect de l'environnement d'un véhicule et de suivre l'évolution du parc automobile belge.

Une voiture neuve à essence pesait en moyenne 1.337 kilogrammes en 2022, contre 1.946 kilogrammes pour les véhicules plug-in hybrides rechargeables (PHEV) et 2.055 kilogrammes pour les voitures entièrement électriques (BEV).

Les spécialistes indiquent qu'en 2022, il y a eu une diminution "frappante" du nombre d'immatriculations de voitures neuves. Avec 368.000 nouveaux enregistrements au total, les chiffres n'ont jamais été aussi bas lors des 25 dernières années. Il s'agit d'une baisse de 4% par rapport à 2021 et de 33% en comparaison à 2019, dernière année avant la pandémie.

Pour les analystes, les immatriculations ont connu une forte baisse pendant la crise sanitaire, mais des problèmes d'approvisionnement persistants sur le marché automobile conjugués au recul économique ont aggravé la situation.

Au sein de leur rapport, les experts signalent que les nouvelles voitures rechargeables (BEV et PHEV) ont connu un certain engouement en 2022. En tout, plus de 95.000 véhicules de ce type ont été vendus, contre 60.000 voitures roulant au diesel.

Cette différence a entraîné les émissions moyennes de CO2 les plus basses depuis l'entrée en vigueur de l'Ecoscore, assurent les chercheurs, qui expliquent qu'elles sont passées sous la barre des 90 grammes par kilomètre pour la première fois.

La popularité des SUV est en augmentation depuis plusieurs années, au point qu'ils ont été plus vendus en 2022 (51%) que d'autres véhicules. Pourtant, selon les auteurs de l'étude, ce succès comporte des impacts négatifs tant au niveau de l'environnement que de la sécurité routière.

"Un SUV est plus lourd, moins aérodynamique et plus puissant que des alternatives comparables. C'est pourquoi il émet plus de CO2 et possède un Ecoscore plus faible. Dès lors, les progrès environnementaux pourraient être plus importants si les gens optaient moins pour un SUV".

Les différents experts d'EnergyVille étudieront cette année la possibilité d'intégrer l'utilisation des matériaux, notamment la production et le recyclage des batteries, dans les données de l'Ecoscore.

