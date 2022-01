Les professionnels de la finance sont rares et leurs salaires s'envolent

Les salaires des professionnels de la finance les plus recherchés sont en augmentation en raison de la rareté de ces profils en 2021, indique jeudi le cabinet de recrutement Robert Walters sur la base de son enquête salariale. En effet, l'an dernier, il y avait presque un tiers de plus de postes vacants dans le domaine de la finance qu'un an auparavant.