Les investissements étrangers en Belgique y génèrent ensemble près de 1,4 million d'emplois, selon des chiffres fournis par le ministre de l'Économie en réponse à une question du député Jasper Pillen (Open Vld).

La Belgique compte actuellement 1.096.784 entreprises, dont 27.000 avec un actionnariat majoritairement étranger.

Ensemble, ces dernières ont réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de près de 430 milliards d'euros et assuraient près de 1,4 million d'emplois, soit 46% des emplois du secteur privé.

"Ces chiffres offrent une réponse aux partis qui mettent ouvertement en question de libre marché. Si la porte du libre marché devait se fermer demain en Belgique, cela pourrait avoir des conséquences néfastes pour 1,4 million de ménages et leur bien-être", commente le député libéral.

Les principaux investisseurs étrangers chez nous sont les Pays-Bas et le Luxembourg, ainsi que de France. La Suisse et les États-Unis complètent le top-5 des plus importants investisseurs en Belgique.

