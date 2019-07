Les PME implantées le long de l'A12 envisagent une action en justice contre les files

Plus de 150 PME situées le long de l'autoroute A12 à Wilrijk et Aartselaar envisagent une action en justice après une modification par l'agence flamande en charge des routes du fonctionnement des feux de signalisation sur cet axe routier. Cette modification a entraîné une augmentation des embouteillages et de la circulation automobile dans les communes avoisinantes.

© belga