Le taux d'emploi structurel au sein des PME belges comptant jusqu'à 100 travailleurs a augmenté de 0,33% lors du deuxième trimestre de 2019, contre 0,17% à la même période l'année dernière, indique mardi le prestataire de services de ressources humaines SD Worx. En combinaison à la hausse déjà enregistrée lors du premier trimestre, l'emploi au sein des PME belges a progressé de plus de 20.000 postes.

La croissance a surtout concerné les PME comptant jusqu'à 50 travailleurs, constate SD Worx.

"Au niveau de l'emploi belge, l'année a démarré en force pour nos PME et cette tendance se poursuit", analyse Vassilios Skarlidis, directeur régional PME chez SD Worx. "Au cours du dernier trimestre, nous constatons que la croissance est surtout présente au sein des PME de taille moyenne (20-49 employés) à Bruxelles et en Wallonie. Dans les PME plus grandes (50-99 travailleurs), nous observons une stagnation en Flandre et à Bruxelles, seule la Wallonie affiche une croissance dans les plus grandes PME. La proportion des moins de 25 ans a diminué, mais la proportion des plus de 55 ans a augmenté plus fortement."

La croissance s'observe principalement dans le secteur de l'Horeca, le secteur quaternaire (l'enseignement, le secteur des soins, le secteur créatif, le sport et les loisirs) et les services financiers (à l'exclusion des assurances). SD Worx constate toutefois un recul au deuxième trimestre dans les secteurs du textile, de la chimie, de la fabrication de produits et de machines et du transport, dans le commerce de gros et de détail ainsi que dans les bureaux d'assurance et de conseil.