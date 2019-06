Les pistes pour protéger les aéroports contre les drones

Un drone non identifié qui, à l'écran, se rapproche à vive allure de l'aéroport du Bourget? Pas de panique, c'est une simulation! De plus en plus d'entreprises proposent brouillage, filets d'interception, voire drone anti-drone, pour faire face à cette menace.

Le système Boreades a notamment été déployé par la préfecture de police de Paris pour protéger la tribune présidentielle lors du dernier défilé du 14 juillet. © isopix