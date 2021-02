Malgré la prolongation de deux semaines, les soldes d'hiver ne sont pas du tout un succès pour les commerçants. "Les pires soldes d'hiver de l'histoire", décrit samedi la fédération du secteur Comeos. Mode Unie, qui représente les détaillants de mode indépendants, fait un constat similaire.

Selon Comeos, les ventes des magasins de vêtements sont en moyenne de 25 à 35% inférieures à celles des soldes d'hiver de l'année dernière, à cause des mesures de lutte contre le coronavirus. "Ce n'était pas possible de faire du shopping récréatif cette année, les consommateurs ne pouvaient faire que des achats nécessaires", indique Kathy Bergen, responsable du secteur Fashion chez Comeos.

Les consommateurs doivent également faire leurs achats seuls tandis que l'horeca est toujours fermé. Selon la fédération, le nombre de personnes dans les rues commerçantes a chuté de près de moitié. La vente de vêtements de sport et pour hommes a particulièrement souffert du contexte. Comeos n'est cependant pas mécontent de la prolongation de la période de soldes jusqu'au 15 février. "Cette prolongation exceptionnelle a été perçue comme positive car elle a permis aux commerçants de se séparer de stocks. Février est un mois particulièrement calme les années normales, nous avons pu un peu inverser la tendance cette année", ajoute Kathy Bergen.

"Le résultat est encore pire qu'attendu"

Pour le SNI également, ces deux semaines de soldes supplémentaires représentaient une bonne mesure, qui n'a cependant pas empêché les détaillants de constater une baisse des ventes. Le syndicat évoque un chiffre d'affaires de 40 à 45% inférieur à celui de l'année dernière, avec plus de 30% de stock en plus par rapport à la même période en 2020. Les ventes en ligne sont elles légèrement meilleures que l'année dernière mais ne représentent "qu'une goutte d'eau dans l'océan", explique le SNI. Pour l'UCM, "le résultat est encore pire qu'attendu": 81% des commerçants indépendants sondés par l'organisation ne sont pas satisfaits. "Ils sont presque autant à estimer que les clients étaient moins nombreux que lors du médiocre mois de décembre. La prolongation jusqu'au 15 février était utile. Ils sont 77% à avoir utilisé cette possibilité pour tenter d'écouler encore un peu de stock et de reconstituer de la trésorerie. Le grand froid a ravivé l'intérêt pour la collection hiver, dans un magasin sur deux environ", pointe l'Union des classes moyennes.

Mode Unie dresse également un bilan négatif des soldes d'hiver dans Het Nieuwsblad. En janvier, huit commerçants sur dix ont indiqué qu'ils avaient déjà moins vendu, de 26% en moyenne. Et les deux semaines de soldes supplémentaires n'y ont rien changé, selon l'organisation sectorielle. "Six commerçants sur dix n'ont même pas réalisé de ventes supplémentaires", illustre la directrice Isolde Delanghe. Selon une enquête de Mode Unie menée auprès de 315 indépendants, 78% des boutiques ont vu leur situation financière se détériorer depuis la crise, et près de 55% ont dû maintenir leur activité avec des fonds privés.

