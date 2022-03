Les pétroliers désactivent la localisation pour éviter les sanctions

Les pétroliers liés à de grandes entreprises et à des compagnies maritimes internationales limitent de plus en plus leurs données de localisation. Selon des experts, cela pourrait être une manoeuvre pour éviter les sanctions infligées à l'économie russe depuis l'invasion de l'Ukraine. Cela leur permettrait notamment de pouvoir transférer leur cargaison vers des navires non sanctionnés, le tout sans être vus.

Illustration: pétroliers dans le détroit d'Hormuz.