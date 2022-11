La diversité et l'inclusion sont au coeur du projet de l'entreprise d'économie sociale qui fête cette année ses 85 ans. "C'est comme cela que notre histoire a commencé: en réunissant des personnes différentes aux profils variés", explique Emmanuel Bawin, directeur général des Petits Riens.

Chaque matin, Les Petits Riens, c'est 1.000 postes de travail, 1.000 personnes actives! Parmi lesquels plus de 500 emplois salariés, dont la moitié ne demandent que peu de qualifications et sont occupés par des personnes qui étaient éloignées du marché de l'emploi. S'ajoute à cela un quart de collaborateurs qui s'inscrivent dans un parcours d'insertion professionnelle et passent aux Petits Riens pour une période d'un an ou deux. "Nous travaillons en partenariat avec une série d'acteurs clés, notamment les CPAS, afin d'offrir une expérience professionnelle et une formation à des personnes qui bénéficient d'allocations ou de revenus d'intégration sociale, précise Emmanuel Bawin. L'objectif est de leur donner les outils pour rebondir et être plus forts sur le marché de l'emploi." Le dernier quart des forces vives de l'ASBL est composé de volontaires, aux profils extrêmement mixtes eux aussi. "Certains dégagent au chausse-pied un jour par mois pour mettre à disposition leurs compétences, parce que l'engagement gratuit bénévole fait partie de leurs valeurs, poursuit le directeur. A côté de cela, d'autres essaient d'être présents une matinée par semaine afin de reprendre une place digne dans la société, pour socialiser a minima. Ce qui permet à tout un chacun de contribuer au projet des Petits Riens et de tirer en termes de compétences et d'expérience de vie tout le meilleur pour pouvoir évoluer positivement." Un mix de profils socioculturels donc, mais aussi de nationalités, doublé d'une logique inclusive au niveau du handicap.

Outre son unité de seconde main, l'ASBL mène des actions sociales de première ligne, en assurant notamment de l'hébergement d'urgence.

Tous alimentent la boucle

Au-delà de tous ces collaborateurs, il y a également les milliers de donateurs et de "consom'acteurs" qui poussent la porte des 28 boutiques de l'ASBL. "Ils font aussi partie de l'équipe, dans le sens où ils alimentent la boucle, la circularité que l'on essaie de développer avec la seconde main." Sans les dons, les Petits Riens n'auraient pas d'emplois à offrir et sans les marges dégagées grâce à la vente du textile, de meubles et d'électroménager, il leur serait impossible de mettre en place des actions sociales ambitieuses. Outre son unité de seconde main fort développée (plus de 8.000 tonnes traitées chaque année), l'ASBL mène des actions sociales de première ligne, en assurant de l'hébergement d'urgence pour des familles monoparentales, des hommes seuls ou des jeunes en errance, par exemple. "La mission des Petits Riens est d'accompagner les plus démunis pour qu'ils retrouvent une place dans la société via l'accès à l'emploi mais aussi au logement", rappelle Emmanuel Bawin.

Obtenir le label "diversité"

"La diversité et l'inclusion sont donc intrinsèquement liées à notre histoire et notre développement, insiste le directeur. Elles font partie de notre ADN. Nous travaillons depuis quelques années à la professionnalisation de cet aspect, à la mise en place d'outils de monitoring en vue d'obtenir le label diversité auprès d'Actiris. C'est en cours." Car, oui, les Petits Riens, c'est nous toutes et tous!

