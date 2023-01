Le ministère américain de la Justice a ouvert une enquête sur les systèmes d'aide à la conduite proposés par Tesla, a confirmé le groupe d'Elon Musk mardi dans un document boursier.

"L'entreprise a reçu des demandes de la part du ministère pour des documents liés aux outils Autopilot et FSD de Tesla", qui aident par exemple à changer de voie sur l'autoroute, à se garer ou à identifier les panneaux Stop, est-il écrit. Le groupe ne précise pas sur quoi portent exactement les requêtes. Mais selon des informations de presse, le ministère examine dans quelle mesure les déclarations de Tesla sur les capacités de ses systèmes d'aide à la conduite peuvent conduire les automobilistes à une fausse impression de sécurité.

Le marketing de l'entreprise est régulièrement mis en cause par les autorités. Le groupe affirme officiellement sur son site internet que les options "Autopilot" et "Capacité de conduite entièrement autonome" (FSD capabilities en anglais), "sont conçues pour être utilisées par un conducteur vigilant dont les mains sont sur le volant et qui est prêt à reprendre le contrôle de son véhicule à tout moment". Mais l'entreprise et son patron mettent aussi régulièrement en avant les progrès réalisés par ses logiciels.

La patronne de l'agence américaine chargée d'enquêter sur les accidents de transports (NTSB), Jennifer Homendy, avait dénoncé en octobre 2021 l'utilisation du terme "conduite entièrement autonome" comme "trompeuse" dans une interview sur la chaîne CNBC. L'agence en charge des véhicules à moteur en Californie (DMV) a, dans une plainte déposée à l'été 2022, reproché au groupe un langage publicitaire qui donne à ces systèmes des performances plus larges qu'ils n'en ont réellement.

Selon l'agence Bloomberg, l'autorité américaine des marchés financiers a aussi ouvert une enquête pour des raisons similaires. L'Agence américaine de la sécurité routière (NHTSA) enquête pour sa part sur les systèmes d'assistance à la conduite du constructeur américain en tant que tel, impliqués dans plusieurs incidents.

"À notre connaissance, aucune agence gouvernementale n'a conclu, dans le cadre d'une enquête en cours, qu'un quelconque acte répréhensible avait été commis", souligne Tesla dans le document boursier mardi.

