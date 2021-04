Plusieurs organisations européennes de voyages d'affaires, dont la belge BATM (Belgian association of travel management), appellent à adopter une politique continentale cohérente afin de permettre à nouveau les voyages d'affaires pendant et après la pandémie de coronavirus. Trois points sont importants à leurs yeux: la suppression de la quarantaine, la réouverture des frontières dans tous les pays européens et le certificat sanitaire numérique.

"L'interopérabilité entre divers certificats de santé numériques en Europe et dans le monde est essentielle. Nous appelons à l'introduction de tels certificats numériques dès que possible, afin de permettre aux voyageurs d'affaires de se déplacer à nouveau sans restrictions en Europe, et peut-être même dans le monde", avancent les organisations. Concernant la première demande, les voyageurs d'affaires devraient être autorisés à traverser les frontières sans quarantaine, s'ils se sont rétablis de Covid-19, s'ils sont vaccinés ou s'ils peuvent présenter un test PCR négatif récent, estiment-elles. Tous les pays européens doivent en outre s'engager dans l'ouverture des frontières, y compris la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni. Il faut "agir de manière alignée pour ouvrir les frontières aux voyages d'affaires indispensables".