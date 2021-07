Les différents opérateurs télécom du pays ont tenu à se montrer solidaires des très nombreux sinistrés à la suite des intempéries et inondations de la semaine passée. Tant Proximus que Base et Orange ont ainsi offert des données mobiles à leurs clients afin de leur permettre de rester en contact avec leurs proches en ces moments difficiles.

Proximus va par exemple offrir un forfait de 50 Gb de données mobiles à ses clients habitant les zones sinistrées. "La couverture du réseau mobile est encore touchée dans les régions de Chaudfontaine, Eupen et Houyet. Pour la zone de Pepinster, le réseau mobile est opérationnel mais la situation reste difficile pour le réseau fixe", détaille d'ailleurs l'opérateur sur son compte Twitter.

Orange Belgium a de son côté décidé d'ouvrir des points de collectes pour les dons aux familles en difficulté dans une centaine de ses magasins. Plus de 70 ont reçu des dons lundi. L'entreprise offre également 5 Gb de données mobiles à ses clients touchés par les inondations. Sur le terrain, l'opérateur a amélioré la connectivité à Chaudfontaine en déployant une nouvelle infrastructure mobile et s'attache à développer des solutions similaires dans d'autres zones.

Quant à Base, filiale de Telenet, elle annonce lundi offrir l'utilisation gratuite des datas mobiles du 17 au 31 juillet (avec effet rétroactif, donc) dans toute la Belgique pour les clients ayant un abonnement mensuel.

Les familles et les amis sont répartis dans toute la Belgique et tout le monde cherche à entrer ou rester en contact. Certaines personnes qui sont en vacances dans les villages touchés ou dans des campings sont parfois encore portées disparues, justifie l'opérateur.

Enfin, tous les opérateurs téléphoniques réunis, pour la première fois, s'associent à la Croix-Rouge de Belgique. Ils invitent en effet leur clientèle à faire un don unique de 1 euro par SMS au 4330 avec la mention "Solidarity". Tous ces dons seront entièrement reversés à l'organisation pour aider les sinistrés.

