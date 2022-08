Le service flamand de l'emploi et de la formation VDAB a reçu 27.263 offres d'emploi en juillet, en diminution de 3,5% par rapport à l'année dernière, indique-t-il lundi. Il s'agit de la première baisse sur base annuelle depuis février 2021 mais il est encore trop tôt pour parler de rupture de tendance.

Au cours des 12 derniers mois, le VDAB a reçu 406.073 offres d'emploi, en hausse de 36,3% sur base annuelle. Cette croissance atteignait 41,9% en juin.

La baisse de juillet a particulièrement concerné les personnes peu qualifiées (-8,4%) et hautement qualifiées (-3,3%). Le secteur primaire et celui de la métallurgie ont enregistré une diminution des offres de quelque 50%, contre 6,7% dans l'horeca et le tourisme.

