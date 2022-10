Les Offices de Florence ont annoncé lundi poursuivre la maison française Jean Paul Gaultier pour "usage non autorisé de la Vénus de Botticelli", tableau iconique de la Renaissance italienne.

"La maison de couture a utilisé l'image du chef-d'oeuvre conservé au musée (...) pour réaliser plusieurs vêtements, dont elle a publié des photos sur son site et les réseaux sociaux", explique le musée dans un communiqué.

Les Offices ont joint à leur communiqué des captures d'écran du site et du compte Instagram de la célèbre maison parisienne montrant les vêtements en question. Parmi eux une écharpe à 150 euros baptisée "La naissance de Vénus", sur laquelle est reproduite telle quelle l'image de la déesse sortant des eaux et voilant sa nudité de sa longue chevelure blonde.

Gaultier "l'a fait sans demander la permission (...) et payer les droits afférents, comme cela est prévu expressément par la loi", dénoncent les Offices, qui affirment avoir demandé à la maison de couture le retrait du marché des vêtements en question ou de contacter le musée pour arriver à un accord commercial.

"La lettre adressée en avril à Jean Paul Gaultier a été ignorée", regrette le musée, qui annonce donc avoir entamé "une action judiciaire prévoyant, outre le retrait des vêtements +illégitimes+, une demande de dommages-intérêts".

Les Offices de Florence, ouverts au public depuis 1765, conservent sur 8.000 m2 des chefs-d'oeuvre de la peinture italienne, et notamment ceux des plus grands peintres de la Renaissance: outre Sandro Botticelli, le visiteur peut découvrir des oeuvres de Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël, ou encore Le Caravage ou Le Titien.

Sandro Botticelli (1445-1510) est l'un des peintres les plus importants de la Renaissance italienne. Ses deux oeuvres les plus célèbres, conservées aux Offices, sont "La naissance de Vénus" et "Le Printemps".

