Les magasins Ikea de Belgique rouvriront leurs portes à partir de lundi, avec l'introduction de plusieurs mesures de sécurité afin d'éviter la propagation du coronavirus, explique vendredi la chaîne d'ameublement. Le service "Click & Collect" sera également à nouveau disponible à partir de la semaine prochaine.

Ikea Belgique indique avoir travaillé d'arrache-pied afin d'évaluer les mesures de sécurité nécessaires à la réouverture et les appliquer le plus strictement possible. La chaîne demande aussi aux clients de bien préparer leur visite et de suivre strictement les directives à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur des magasins.

La chaîne a pris plusieurs mesures afin de contrôler les flux de clients vers et dans le magasin, de permettre le respect des règles de distance et de désinfection des mains. Un nombre limité de personnes sera autorisé à entrer, avec un minimum de 25 m2 par client, et chacun devra se munir d'un chariot qui sera désinfecté après chaque utilisation. Le parcours dans le magasin sera également à suivre obligatoirement, tandis que des rouleaux en papier seront fournis pour tester les matelas.

Seuls les paiements par carte seront acceptés, les traditionnels sacs de course ne seront pas disponibles mais les heures d'ouverture restent elles inchangées, précise encore la chaîne. "Le stock est également bien réapprovisionné, de sorte qu'il n'y a aucune raison de se rendre tous au magasin à la même heure lors de l'ouverture tôt le matin."

Le port d'un masque ou d'un tissu couvrant la bouche ainsi que le nez est "fortement recommandé" lors de la visite.

Le service "Click & Collect", qui permet de récupérer ses commandes en magasin, a par ailleurs été transformé en une formule de collecte sur le parking, sans contact avec les collaborateurs de l'enseigne, avec le choix d'un créneau horaire. Une place de parking sera attribuée au client en fonction du numéro de commande.

Les livraisons à domicile restent également une autre option d'achat.

