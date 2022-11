Après une longue période de baisse, il semble que le nombre de chômeurs soit reparti à la hausse si l'on compare les chiffres du mois d'octobre 2022 à ceux d'octobre 2021. Cette hausse serait particulièrement marquée chez les jeunes Wallons de moins de 30 ans.

Le nombre de jeunes de moins de 25 ans en Wallonie au chômage a augmenté de 13 % si l'on compare les chiffres d'octobre 2022 à ceux d'octobre 2021. Au cours des derniers mois, la hausse du nombre de jeunes chômeurs est proportionnellement beaucoup plus importante que celle du chômage total. Cela s'explique par une activité économique moins vigoureuse et donc moins d'embauches. Or, dans ce genre de conjoncture, ce sont souvent les jeunes qui trinquent en premier. Si cette hausse est aussi visible dans les autres Régions, elle a commencé plus tôt et de façon plus marquée en Wallonie. C'est au point qu'en octobre 2022, 52% des jeunes chômeurs de moins de 25 ans sont wallons.Le nombre de jeunes en stage d'insertion a lui aussi augmenté tout au long de l'année 2022. Ce qui a pour conséquence une baisse tendancielle de la proportion de jeunes chômeurs qui sont indemnisés par l'ONEM. Seuls 23 % des jeunes chômeurs wallons bénéficient d'une telle indemnisation. C'est environ moitié moins qu'en 2015. On notera qu'une proportion semblable de jeunes bénéficient d'un revenu d'insertion. Plus inquiétant par contre: plus de la moitié des jeunes demandeurs d'emploi inoccupés n'ont pas de revenu propre et sont donc encore souvent à charge de leurs parents. Si l'on regarde un peu plus loin et que l'on ouvre la catégorie jusqu'au moins de 30 ans, la proportion de jeunes dans le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés a elle aussi augmenté de 12% en un an et représente plus d'un tiers des chômeurs (35%).