À partir de 2028, il devrait être possible de se rendre d'Amsterdam à Londres, en traversant la mer du Nord, à bord d'un avion de passagers de taille moyenne (jusqu'à 80 sièges) fonctionnant à l'hydrogène. C'est l'avis d'un groupe d'entreprises néerlandaises qui travaillent sur un système à hydrogène pouvant être intégré aux avions existants.

Le Hydrogen Aircraft Powertrain and Storage System (système de propulsion et de stockage de l'hydrogène pour avions - HAPSS) est un partenariat public-privé entièrement néerlandais, mis en place par Unified International et InnovationQuarter avec dix-sept entreprises.

Le système sera prêt à être testé en laboratoire à petite échelle en 2025. Il sera ensuite intégré dans un avion à hélice existant de 40 à 80 sièges. Le système pourrait ensuite être utilisé dans de nouveaux avions sans émission pour transporter encore plus de passagers. L'objectif est de faire voler plusieurs vols commerciaux autour du monde dès 2028.

